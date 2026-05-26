Finaliza ola de calor que generó temperaturas extremas en El Salvador

San Salvador – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador anunció el lunes el fin de una ola de calor que generó temperaturas extremas en el país centroamericano desde el 8 de mayo pasado.

«Finalizó la ola de calor que afectó al país del 8 al 24 de mayo, luego de varios días con temperaturas extremas y nuevos récords de temperatura máxima», indicó la fuente en una publicación en X en la que compartió un informe.

El documento indica que «durante este evento de ola de calor se superaron dos récords de temperatura máxima» en el occidental departamento de Santa Ana y el oriental departamento de Morazán con 41 °C y 35,2 °C.

«Asimismo, el día más cálido de mayo se registró el 18 de mayo, cuando se alcanzó una temperatura máxima promedio nacional de 35,7 °C», precisó el MARN.

Pese al anuncio, el MARN recomendó a la población evitar la exposición solar, mantenerse hidratada y «prestar especial atención a niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que son más vulnerables a los efectos del calor».

Las autoridades de Salud no han informado sobre afectaciones en los ciudadanos a causa de estas altas temperaturas, un fenómeno que ya se ha registrado en años anteriores.

En El Salvador, los departamentos ubicados en la zona oriental son lo que habitualmente registran altas temperaturas que alcanzan los 38° C, mientras que en las localidades del centro del país, como San Salvador, la temperatura oscila entre los 30° y 35° C.

A las altas temperaturas, según advirtió el MARN, se sumó la presencia en el ambiente de polvo del desierto del Sáhara. JS