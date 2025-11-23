Finaliza la carga de material electoral del departamento de Cortés que saldrá la tarde de este domingo

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó que la tarde de este domingo sale el material electoral correspondiente al departamento de Cortés, norte de Honduras.

“En estos momentos en CLE finalizando carga de municipios de Cortés e iniciando SPS. Saldrán hoy”, informó a través de sus redes sociales.

Asimismo, señaló que las maletas electorales del departamento de Intibucá llegaron ayer y han sido descargadas en su destino.

Igualmente, el departamento de Lempira llegó a las 2:00 am pero permanece en los camiones por ausencia en sus deberes de recepción de los representantes de Libre y Partido Liberal del Comité Departamental Electoral.

En ese sentido, hizo un llamado a los responsables ya que deben de estar en lugar de hacer el descargo, revisión y ubicación en el Centro de Acopio respectivo.

Esta situación debe regularizarse, afirmó.

La consejera López también lamentó el accidente de patrulla a su llegada a Lempira, los tripulantes salieron heridos. IR