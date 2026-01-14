Finaliza gobierno de Castro y persiste falta de placas vehiculares

Tegucigalpa – La administración de Xiomara Castro finalizará el 27 de enero y el nuevo gobierno heredará una de las grandes deudas que es la falta de disposición de placas vehiculares para los hondureños.

Un ciudadano comentó que en cuatro años, el gobierno nunca tuvo recursos financieros para tener placas vehiculares de lata, sino que sólo entregaba con material de cartón.

Tildó de mal y pésimo el gobierno de Castro en materia de placas para vehículos.

Mientras que otro hondureño lamentó que cuando alguien comete una infracción vial, las autoridades de tránsito lo dejan libre debido a que no hay disponibilidad de placa.

“No es justo que nos estén cobrando impuestos y no miremos los resultados, sobre todo con las placas, es primordial”, externó.

De su parte, el criminólogo Gonzalo Sánchez señaló que esto también dificulta a la hora de identificar a una persona que cometió un delito porque no hay placa para ubicarlo.

Desde mayo de 2023 no hay emisión de placas, y los vehículos circulan con esta herramienta hecha de cartón o sin registro.