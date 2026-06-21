Finaliza construcción de centro comercial en el Estadio Nacional 

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) informó sobre la finalización del centro comercial previsto en las remodelaciones del Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.

Las autoridades informaron que ya inició el proceso de negociación con los comerciantes que anteriormente ocupaban los espacios en la planta baja para el reajuste tras la apertura del nuevo espacio.

El proyecto, valorado en 69 millones de lempiras y ejecutado desde abril de 2025, contempla 53 locales comerciales, distribuidos en dos niveles.

De acuerdo con fuentes de Condepor, ya se realizó una primera reunión con los antiguos locatarios para definir nuevas condiciones de alquiler y reasignación de espacios.

La asignación de los locales en la planta alta aún no ha sido definida y quedará a decisión de las autoridades de la institución en una etapa posterior.

El plan contempla que los espacios sean destinados principalmente a negocios de artículos deportivos.

El nuevo centro comercial podría entrar en funcionamiento durante el torneo Apertura 2026, previsto para mediados de julio, en el principal recinto deportivo del país. AD