Finaliza amnistía a inscripciones de nacimiento tardías

Tegucigalpa – La amnistía registral a nivel nacional, sobre inscripciones de nacimiento tardía en el Registro Nacional de las Personas (RNP) finaliza mañana sábado 15 de noviembre.

La medida fue aprobada en el Congreso Nacional hace un año a fin de garantizar el derecho a la identidad legal, de un nombre y una nacionalidad a los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años cumplidos que no fue inscrito oportunamente su nacimiento en el Registro Civil Municipal.

La amnistía permite hasta mañana, las inscripciones de nacimiento tardías sin costo alguno para niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años cumplidos.

Las oficinas del RNP operan de lunes a viernes a nivel nacional, y no han anunciado si extenderán las atenciones mañana. VC