Finaliza Alerta Roja en Quimistán y habilitan paso vehicular tras fatal siniestro vial

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) comunicó este lunes que ha finalizado la Alerta Roja emitida en la comunidad de La Ceibita en el municipio de Quimistán en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

El domingo hubo una colisión entre una rastra y un autobús que dejó un saldo de nueve personas muertas y el derramamiento de cianuro en las calles en el kilómetro 48 de la carretera CA-4.

Esto provocó la interrupción del paso vehicular en la carretera CA-4 para limpiar la zona ya que el cianuro es un elemento tóxico para los humanos.

En ese orden, tras 24 horas de registrarse el hecho vial, las autoridades han finalizado con las labores de limpieza y el material químico fue neutralizado.

Por lo tanto, se restableció el paso vehicular en la comunidad La Ceibita y retornó la normalidad en la zona. AG