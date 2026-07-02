Fin del TPS es ‘sentencia de muerte’ para haitianos y golpe económico a Florida, dice HRW

Miami – La deportación de haitianos por el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. contra el Estatus de Protección Temporal (TPS) será una «sentencia de muerte» y dañará la economía, en especial de Florida, donde aportan 2.600 millones de dólares anuales, alertó un reporte de Human Rights Watch (HRW) este jueves.

El informe, basado en entrevistas a 40 haitianos con TPS en Miami y 15 representantes de organizaciones comunitarias, encontró «un temor generalizado» a las deportaciones al país caribeño, donde hubo más de 8.200 asesinatos de enero de 2025 a marzo de 2026, y grupos criminales controlan el 90 % de la capital, Puerto Príncipe.

«Perder el TPS sería como una sentencia de muerte. Si me deportan a Haití, la gente pensará que tengo dinero porque viví en el extranjero. Intentarán extorsionarme o secuestrarme. Y como no tengo dinero ni ahorros para pagar, me asesinarán», expresó un haitiano de 28 años en la investigación.

HRW atribuyó al fallo de la Corte Suprema, que permitió la semana pasada a la Administración de Donald Trump revocar el TPS que protegía de la deportación a cerca de 350.000 haitianos, el dejar a estas personas en peligro de volver a un «país sumido en la violencia y una crisis humanitaria».

Aunque el Gobierno de Trump ha argumentado que las condiciones en el país caribeño han mejorado, el informe citó que hay 1,5 millones de desplazados internos en Haití, la mitad menores de edad, y 5,83 millones, el 52 % de la población, en inseguridad alimentaria aguda, «el nivel más alto jamás registrado».

«Sin las protecciones del TPS, los haitianos corren el riesgo de ser enviados de regreso a una de las crisis de derechos humanos más devastadoras del mundo», comentó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

Tras el fallo del Supremo y la subsecuente expiración de las protecciones este mes, Goebertus urgió al Congreso «actuar con rapidez para preservar las protecciones del TPS para los haitianos y evitar que sean retornados a Haití».

Daños a la economía en Florida

La investigación alertó de afectaciones particulares a Florida, donde habitan la mitad de los haitianos con TPS, unos 158.000, quienes trabajan en sectores de salud, cuidado de personas mayores, construcción, turismo y hotelería.

Los beneficiarios del TPS aportaban 2.600 millones de dólares anuales a la economía floridana, incluyendo alrededor de 1.500 millones solo en el área metropolitana de Miami, según cifras de FWD.us, organización enfocada en migración.

La asociación Sant La Haitian Neighborhood Center, que colaboró en el reporte de HRW, advirtió también de una «crisis humanitaria para los haitianos en Estados Unidos», donde muchos perderán sus empleos y hogares.

«Las consecuencias de las acciones de la Administración Trump serán sentidas no solo por los haitianos beneficiarios del TPS, sino también en los lugares de trabajo, las escuelas y las comunidades que dependen de ellos», apuntó Thamara Labrousse, directora ejecutiva de Sant La. EFE (AD)