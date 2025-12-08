Fin de semana violento: Al menos 16 levantamientos cadavéricos realizó Medicina Forense

Tegucigalpa – Al menos 16 cadáveres ingresaron a la morgue de Medicina Forense en la capital durante el fin de semana, informó este día Issa Alvarado, portavoz de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público.

“En las últimas horas Medicina Forense ha realizado 16 levantamientos cadavéricos, de los cuales la mayoría se realizó en el departamento de Francisco Morazán”, declaró.

Lo anterior revela un repunte de la violencia en medio de una incertidumbre electoral que no da luz a los hondureños sobre quién será el próximo presidente de la nación.

De los levantamientos cadavéricos de las últimas horas destaca el de un privado de libertad en Francisco Morazán, señaló.

Entre los 16 ingresos también destaca el de una niña de apenas 17 días de nacida, el levantamiento cadavérico se realizó en la colonia Perpetuo Socorro de la capital, precisó.

Cinco cuerpos todavía no han sido reclamados por los familiares, de persistir esta situación serán inhumados en una fosa común, alertó.

Entre seis y siete personas mueren en condiciones violentas cada día en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. (RO)