‘Fin’ de LaLiga para el Atlético, entre mensajes de Simeone

Madrid – “Necesitamos gente que interprete bien lo que necesitamos”, contestó Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, nada más perder por 1-0 contra Las Palmas, cuando fue preguntado por el aspecto defensivo, fulminadas ya definitivamente sus aspiraciones de competir por LaLiga, a diez puntos del liderato.

“Es verdad que en este último tramo hemos sufrido más de lo que hemos sufrido al principio de temporada. Es una fase del juego que para nosotros es muy importante y necesitamos gente que interprete bien lo que necesitamos”, fue la respuesta completa del técnico en la rueda de prensa posterior al duelo en el estadio de Gran Canaria.

El gol puso en evidencia la estructura defensiva, en el minuto 93. Primero Robin Le Normand despejó con la rodilla, bombeado hacia su área, entre la presión de un rival. Después, José María Giménez no saltó a la pugna aérea. El balón botó dos veces dentro del área, hasta que el central uruguayo intervino sin tino, a despejarla en alto con el pie. La rozó y se le quedó franca a Javier Muñoz, que batió a Jan Oblak.

La apoteosis de Las Palmas, ganador de su segundo partido en las últimas 13 jornadas, y la incredulidad del Atlético, cuya defensa se ha caído en los últimos meses: de los últimos 20 duelos entre todas las competiciones, desde que terminó la racha de 15 triunfos seguidos el pasado enero, sólo cinco los terminó imbatido. Un 25 por ciento. En sus 28 precedentes, la sostuvo en 14 compromisos. Un 50 por ciento. El doble de veces.

“Seguiremos buscando gente que trabaje” con intensidad

Simeone también fue preguntado por la falta de intensidad en determinados jugadores. Otro mensaje. «Mira, son 14 años estando acá en el club y está claro que nos vamos a cuidar a morir el hecho que hemos creado y hemos construido y seguiremos buscando gente que trabaje como vos bien comentabas”, lanzó.

El técnico cambió dos posiciones de su once titular contra Las Palmas respecto al triunfo contra el Valladolid. Clement Lenglet fue reemplazado por Robin Le Normand en el centro de la defensa y Antoine Griezmann fue suplente después de 14 partidos seguidos de inicio para darle recorrido a Alexander Sorloth, por una cuestión de planteamiento para el encuentro, según explicó el propio técnico en los momentos previos al choque.

«Álex tiene unas características diferentes a Antoine. Fijará mucho más a los centrales porque es mucho más un ‘9’ de área. Y Antoine tiene otras características que nos permiten tener otro tipo de ataque y eso es el porqué de la presencia de Sorloth”, adelantó Simeone en el estadio de Gran Canaria antes del inicio del choque.

Su once lo formó con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, José María Giménez, Robin Le Normand y Javi Galán, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Conor Gallagher, en el medio campo; y Julián Alvarez y Sorloth en la delantera. Ese equipo disputó los primeros 59 minutos, antes de los primeros cambios.

«Hice cambios para encontrar otro camino…”

El técnico primero hizo un doble cambio, con las entradas de Rodrigo de Paul (de vuelta a la competición después de dos encuentros de baja por una lesión muscular de bajo grado y habitualmente titular indiscutible en el once) y Rodrigo Riquelme (reactivado en los últimos choques, con más participación) por Koke Resurrección y por Conor Gallagher.

Apenas seis minutos después, incluyó al partido a César Azpilicueta, por Javi Galán, y a Antoine Griezmann, por Julián Alvarez. Era el minuto 65. En el 75, prescindió de Sorloth para darle recorrido a Ángel Correa, después de sus cinco choques de sanción por su expulsión y sus insultos al árbitro Cuadra Fernández el pasado 9 de marzo en Getafe.

No surtieron efecto ninguno de los movimientos desde el banquillo en el Atlético, reducido a tan solo dos remates entre los tres palos, ambos en el primer tiempo, a sendos centros desde la banda derecha de Giuliano Simeone. Uno fue de Julián Alvarez y otro de Sorloth, ambos parados de forma magnífica por el portero Dinko Horkas.

“No es actitud”, descartó después sobre otro aspecto crucial en el fútbol. “Es que se jugó mal”, añadió. “Cuando uno juega mal, no tiene posibilidad de juego asociativo, no conecta hacia adelante y está claro que nosotros lo planteamos así el partido y yo hice los cambios para que el equipo encuentre otro camino que no encontró”, expuso.

“Muchísimas veces han salido muy bien la cantidad de futbolistas que han entrado y lo han hecho bien y este sábado desgraciadamente no ha salido bien”, abundó el técnico, tras la cuarta derrota de esta segunda vuelta en trece partidos.

19 de 39 puntos en la segunda vuelta

En el primer tramo de LaLiga, que finalizó por encima de todos como ‘campeón invernal’, el Atlético sólo perdió un choque (1-0 con el Betis, el pasado 27 de octubre, cuando el entrenador asumió en la rueda de prensa toda la responsabilidad de aquel tropiezo). Además, tuvo cinco empates. Llegó al ecuador con 44 de 57 puntos. Cedió 13 puntos.

En la segunda vuelta, ya con 13 duelos jugados, el Atlético ha sufrido cuatro derrotas. Aparte de la visita al estadio de Gran Canaria, también perdió con el Leganés (1-0), el Getafe (2-1) y el Barcelona (2-4). A la vez, empató a uno contra el Villarreal y el Celta en casa y contra el Real Madrid y el Espanyol fuera. Y sólo ha ganado cinco: 2-0 al Mallorca, 0-3 al Valencia, 1-0 al Athletic, 1-2 al Sevilla y 4-2 al Valladolid. Son 19 de 39 puntos.

Ni siquiera en el tramo final ha logrado sobreponerse para reactivar sus opciones de ganar LaLiga.

“Teníamos que hacer los números perfectos…”, asumió Simeone este mismo sábado, a diez puntos de la cima del Barcelona, su mayor distancia de esta campaña respecto al liderato junto a las jornadas once, cuando cayó con el Betis, y doce. Era entre finales de octubre y principios de noviembre. Veinte encuentros después, ha regresado ahí, a esa lejanía, sin que ya haya tiempo ni recorrido ni síntomas para la reacción.

“Teníamos que ganar prácticamente todos los partidos y esperar. Tenemos que hacer lo mismo, pero sabemos que está muy difícil”, apunto Koke Resurrección, capitán del Atlético, en declaraciones a ‘Movistar’ nada más concluir el 1-0 en Las Palmas. Le queda jugar en casa con Rayo, Betis y Real Sociedad y fuera con Alavés, Osasuna y Girona.

“Lo preparamos siempre con la misma ilusión. Siempre para nosotros estar en el Atlético de Madrid es algo maravilloso y lo cuidaremos como lo venimos haciendo hace 14 años”, proclamó Simeone. JS