Filipe Luis, nuevo entrenador del Mónaco hasta 2028

Monaco – Filipe Luís, entrenador brasileño y exjugador del Atlético de Madrid, se convirtió este lunes en el nuevo técnico del AS Mónaco hasta junio de 2028, según informó el club francés.

El exlateral, que jugó 44 partidos con la selección de Brasil, con la que ganó la Copa Confederaciones de la FIFA 2013 y la Copa América 2019, llega al club monegasco después de dirigir al Flamengo durante las dos últimas temporadas, explicó el Monaco en un comunicado

Como técnico del Flamengo conquistó la Copa de Brasil en 2024, la Supercopa de Brasil, el campeonato Carioca, el campeonato Brasileño y la Copa Libertadores, los cuatro títulos en 2025. En su etapa en el equipo de Río de Janeiro, el primer equipo cosechó 62 victorias, 21 empates y 16 derrotas.

El técnico, de 40 años, militó como jugador en las filas del Atlético de Madrid en dos etapas: primero durante cuatro años del 2010 al 2014 y, tras jugar en el Chelsea en 2014 y en 2015, volvió al club rojiblanco hasta 2019.

En ese momento puso rumbo a Brasil donde jugó cuatro temporadas con el Flamengo (2019-2023), antes de dirigirlo las dos últimas campañas.

En su etapa como lateral en el club madrileño jugó 333 partidos a las órdenes de Diego Pablo Simeone, con quien conquistó La Liga en 2014, la Copa del Rey en 2013 y dos títulos de la Liga Europa en 2012 y 2018.

En el Chelsea, a las órdenes de José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, ganó la Premier League en 2015.

Filipe Luís aterriza en el Principado para sustituir al belga Sébastien Pocognoli, junto a Ivan Palanco como entrenador asistente y Diogo Linhares como preparador físico, junto al resto de los miembros que trabajan para el Mónaco, según informó el AS Mónaco. EFE (AD)