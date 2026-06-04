Filadelfia; la cuna de la nación y Rocky Balboa es también epítome del fanatismo deportivo

Filadelfia- Filadelfia, la histórica urbe donde se considera que nació EE.UU. y que ha alumbrado a grandes boxeadores -reales como Joe Frazier y ficticios como Rocky Balboa- es un lugar que desborda pasión deportiva a un nivel que encuentra poco parangón dentro del país.

La ciudad, que acogerá seis partidos Mundialistas, es una de las cinco urbes estadounidenses cuyos equipos han ganado los cuatro grandes títulos nacionales (Super Bowl, Series Mundiales, anillo de la NBA y Copa Stanley) y la exaltación que sus ciudadanos profesan -en especial si se trata de los Eagles de fútbol americano- es algo que merece la pena experimentar.

Qué ver

La mayor urbe del estado de Pensilvania (1,5 millones de habitantes) alumbró la rebelión contra la corona británica y es además el lugar donde se firmaron tanto la declaración de independencia como la constitución. De ahí que brinde la oportunidad de visitar hitos como la Campana de la Libertad, el Museo de la Revolución Americana o el Salón de la Independencia (donde se firmó la carta magna), todo a tiro de piedra en el llamado «old town» de la ciudad.

En una ciudad donde la frase «Go Birds!» (¡Vamos, Pájaros!, en referencia al mote con el que se llama a los Filadelfia Eagles de la NFL) «se puede usar para decir hola, para preguntar cómo va todo o para desear feliz Navidad», según cuenta Kathryn Ott Lovell, presidenta del Centro de Visitantes de Filadelfia, ver jugar a uno de sus equipos es casi una experiencia obligada.

Solo la temporada de béisbol estará activa en junio y julio, por lo que el plan pasa por asistir a un partido de los Phillies en el Citizens Bank Park, situado junto al estadio donde se jugarán los partidos del Mundial de Fútbol.

Otro punto recomendable son las escaleras del Museo de Arte de la ciudad, inmortalizadas por las películas de Rocky Balboa y donde está instalada la estatua que se le dedica en la tercera entrega de la saga, así como los 240.000 fondos occidentales y asiáticos del propio museo y el anexo dedicado al escultor francés Auguste Rodin.

Dónde comer

Es indispensable visitar el mercado italiano de la calle 9, donde toca probar la especialidad por excelencia de la ciudad, el cheesesteak (sándwich de bistec, queso derretido y cebolla salteada) y otros emparedados de origen italoamericano llamados hoagies. La propia calle 9 destaca también por sus taquerías mexicanas o rincones en los que degustar cocinas de Venezuela, Filipinas o las del Medio Oriente.

Otros puntos que destacan a la hora de ofrecer especialidades estadounidenses y del resto del mundo son el mercado de Reading Terminal, muy cerca del hermoso ayuntamiento de la ciudad, East Passyunk Avenue, Rittenhouse Square, Fishtown o el barrio chino.

Cómo desplazarse

Es conveniente usar el sistema de transporte público Septa, en especial la línea verde de tren ligero y la azul y naranja de metro. Esta última conecta los estadios deportivos, incluido el de fútbol, con el centro en 14 minutos por 2,90 dólares y además será gratis a la vuelta los días de partido. A su vez, el autobús gratuito Phlash pasa cada 15 minutos y conecta las principales atracciones turísticas.

Zonas de aficionados

La FIFA Fan Fest de Filadelfia operará en una gran superficie del parque de Lemon Hill. Aunque el último partido que se jugará en Filadelfia será en una fecha en la que la ciudad entera se teñirá de rojo, blanco y azul -el 4 de julio, día del 250 aniversario de EE.UU.-, el Fan Fest funcionará hasta el último día del torneo, el 19 de julio.

Una alternativa al Fan Fest cercana al estadio es Stateside Live! un complejo de bares y restaurantes presidido por una estatua del púgil Joe Frazier y donde tienen franquicias algunos de los sitios más emblemáticos de la calle 9, como el local de cheesesteaks Geno’s o la pizzeria Lorenzo’s. EFE/lb