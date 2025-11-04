Fijan para el 24 de noviembre audiencia de pruebas en caso Isis Obed

Tegucigalpa – La audiencia de presentación de medios de pruebas para los exjerarcas militares que son acusados por el Ministerio Público por haber permitido el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de una protesta realizada el 05 de julio de 2009 y donde murió Isis Obed Murillo está programada para el 24 de noviembre.

El Tribunal de Sentencia programó esta audiencia para que el general en condición de retiro Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto Funez, excomandante de las Fuerzas Especiales, presenten los medios de prueba.

El caso tiene que ver con la protesta que realizaron el 2009 los seguidores del expresidente Manuel Zelaya, que fue desplazado del poder durante la crisis política de ese año.

En este proceso también se vincula al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, quien está prófugo desde hace varios meses y por quien la Policía Nacional recientemente aumentó a 35 millones de lempiras la recompensa por información que lleve a su captura. VC