Fijan para el 16 de mayo audiencia preliminar para guardia se seguridad acusado de matar a menor chino

Tegucigalpa – En la audiencia inicial se notificó que la audiencia preliminar para el guardia de seguridad acusado de matar a un joven chino en la colonia 21 de febrero en la capital hondureña se fijó para el próximo 16 de mayo.

Entre tanto se dictó un auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra un guardia de seguridad señalado responsable del delito de homicidio en perjuicio de un menor de 14 años de edad identificado como Hong Zhixuan.

El crimen ocurrió el 25 de abril del presente año en una tienda ubicada en la colonia 21 de Febrero de esta ciudad capital, cuando el menor ingresó a las 8:40 de la mañana en compañía de su padre y la gerente a la tienda; ya en ese momento se encontraban dos clientes realizando compras.

Una hora después, ingresa el imputado quien saca del casillero un arma, tipo escopeta, luego la víctima le pregunta su nombre ya que solamente tenía dos días de estar asignado a la tienda.

Acto seguido, se acerca al área de caja donde se encontraba la víctima y sin mediar palabra disparó contra la humanidad produciendo la muerte de manera inmediata.

Tras intentar huir fue agarrado por las personas que se encontraban en el lugar atándolo de manos y pies; del mismo modo fue entregado a la policía. (RO)