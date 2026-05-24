Figuras de Honduras despiden a Julio César Núñez, ícono del periodismo deportivo

Tegucigalpa- El reconocido periodista y narrador deportivo Julio César Núñez falleció este domingo en un centro médico de Tegucigalpa, dejando luto en el gremio periodístico, medios de comunicación, clubes deportivos y figuras públicas del país.

Nacido en Uruguay y nacionalizado hondureño, Núñez se convirtió en una de las voces más emblemáticas de la radio y televisión deportiva nacional, especialmente recordado por su histórica frase “¡Aguanta corazón!”, que marcó a generaciones de aficionados al fútbol.

Salvador Nasralla abrió Cinco Deportivo con un homenaje

Salvador Nasralla inició la transmisión de Cinco Deportivo expresando su pesar por la muerte de Julio César Núñez.

“Iniciamos nuestro programa de hoy con mucha tristeza”, expresó Nasralla, mientras el espacio deportivo rindió homenaje a la emblemática voz de HRN y Deportes TVC.

Publicación:

https://x.com/radiohrn/status/2058555986965615086?s=20

Periodistas y figuras públicas reaccionan

El periodista Rely Maradiaga compartió un emotivo mensaje en redes sociales:

“Lo que te quise, Núñez. Lo que aprendí viéndote sonreír al trabajar. Lo que te llevas es grande, lo que se queda con tu huella es eterno. Gracias infinitas”.

Publicación:

https://x.com/RelyYosimar/status/2058547147725746186?s=20

Por su parte, el presentador Óscar Flores, conocido como “Bebeto”, escribió:

“Adiós a Julio César Núñez. El periodista deportivo uruguayo falleció este domingo. QEPD”.

La diputada Erika Urtecho también lamentó el fallecimiento y recordó el impacto de su voz en el país:

“Hoy se apagó una leyenda de los micrófonos, Julio César Núñez, quien tantas veces nos hizo contener el aliento y nos erizó la piel con su legendario ‘¡Aguanta, corazón!’”.

Publicación:

https://x.com/erikaurtecho/status/2058552951241662960?s=20

Asimismo, el periodista Aldo Romero expresó:

“Lamentable noticia. Muy apesarado con el fallecimiento del gran amigo y colega Julio César Núñez. Un verdadero caballero”.

Publicación:

https://x.com/Aldoro/status/2058552522462142781?s=20

La periodista Cesia Mejía publicó un extenso mensaje recordando la trayectoria de Núñez y su amor por Honduras.

También recordó su lucha contra un enfisema pulmonar y la huella que dejó en medios como HRN y Televicentro.

Publicación:

https://x.com/CesiaMejiaHN/status/2058528919649927399?s=20

Clubes e instituciones deportivas se solidarizan

El club Fútbol Club Motagua emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento del periodista deportivo.

Publicación:

https://x.com/MOTAGUAcom/status/2058553902501449973?s=20

De igual manera, el Colegio de Periodistas de Honduras expresó sus condolencias:

“LUTO EN EL PERIODISMO. Nuestras muestras de pesar por el fallecimiento del periodista deportivo Julio César Núñez. Un uruguayo más hondureño que muchos. ¡AGUANTA CORAZÓN!”.

Publicación:

https://x.com/ColegioPeriodi1/status/2058548047848652919?s=20

Medios de comunicación expresan su pesar

Diversos medios hondureños también comunicaron sus condolencias tras el fallecimiento del reconocido narrador deportivo, entre ellos HRN, La Prensa, Radio Cadena Voces, Canal Once, ICN Digital, HCH y Grupo Televicentro.

A las muestras de solidaridad también se sumó el Grupo de Periodistas Nueva Generación, que lamentó la pérdida de una de las voces más representativas del deporte hondureño.

Con su estilo apasionado, carisma y narraciones inolvidables, Julio César Núñez deja un legado imborrable en la historia del periodismo deportivo nacional. AD