FIFPRO Europa reprocha a la FIFA eludir el diálogo y expresa profunda preocupación

Madrid – FIFPRO Europa expresó este miércoles su «profunda preocupación» ante la propuesta de la FIFA para que capital privado pueda invertir en el Mundial y en otras de sus competiciones y reprochó que el organismo haya eludido los mecanismos de diálogo establecidos recientemente entre ambas partes.

Para la división europea del sindicato mundial de futbolistas, la medida de la FIFA «modificaría de forma fundamental e irreversible los incentivos en los que se basan las competiciones en las que los jugadores trabajan, compiten y desarrollan sus carreras».

«Dadas las implicaciones potencialmente trascendentales de la propuesta para el bienestar de los futbolistas, el calendario de partidos internacionales y la futura gobernanza del fútbol, resulta especialmente preocupante que un proyecto de esta magnitud se haya desarrollado en gran medida a puerta cerrada y se haya llevado casi a un acuerdo sin una participación significativa de los más afectados», afirmó.

En un comunicado, aseguró que «la decisión de eludir los mecanismos de diálogo establecidos recientemente entre la FIFA y FIFPRO no hace sino reforzar estas preocupaciones» y que «la propuesta también suscita preocupaciones fundamentales sobre la futura gobernanza del fútbol mundial y la integridad de este deporte».

«La participación de las partes interesadas en la toma de decisiones de la FIFA siempre ha sido limitada. Ahora no debe verse desplazada por la influencia comercial, permitiendo que los intereses económicos prevalezcan sobre las voces de quienes juegan, apoyan y sostienen este deporte. FIFPRO Europa no puede —y nunca podrá— apoyar un modelo así», añadió.

El sindicato de jugadores lamentó que «dentro de la FIFA, ni FIFPRO ni los futbolistas tienen derecho a voto», aunque «sin embargo, tendrán que asumir las consecuencias de estas decisiones mucho después de que la actual dirección de la FIFA haya dejado sus cargos».

«Ahora le corresponde a la FIFA reconsiderar su propuesta sin más demora. Por su parte, cada federación nacional de fútbol tiene una responsabilidad que va mucho más allá de los beneficios económicos de hoy o de las previsiones comerciales del mañana», subrayó.

Para FIFPRO Europa, «los gobiernos, las autoridades públicas, las confederaciones, las ligas, los clubes y los aficionados también tienen un papel que desempeñar a la hora de garantizar que el fútbol siga siendo un bien de interés público y no solo un activo comercial».

«FIFPRO Europa está dispuesta a colaborar con todas las instituciones y partes interesadas comprometidas con la protección tanto de los intereses de los jugadores como de la integridad a largo plazo del fútbol. El futuro del fútbol no merece menos. Y tampoco los futbolistas que lo forjarán», finalizó. EFE (AD)