FIFA inicia procedimiento disciplinario contra RFEF por incidentes España – Egipto

Madrid – La FIFA inició este martes un procedimiento disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los incidentes ocurridos en el partido amistoso España – Egipto donde un sector del público que acudió al RCDE Stadium en Cornellá / El Prat, profirió cánticos ofensivos al grito de «musulmán, el que no bote es», confirmaron a Efe fuentes de FIFA.

El partido amistoso entre España y Egipto, que se disputó ante 35.895 espectadores, dejó episodios de mal comportamiento en la grada, con cánticos de carácter racista e islamófobo y abucheos al himno de la selección de Egipto.

Desde una zona del fondo de Cornellá, donde habitualmente se sitúa la denominada ‘La Curva’ del RCD Espanyol, se entonó en reiteradas ocasiones, a partir del minuto 20, el cántico «Musulmán el que no bote», en una conducta ofensiva que empañó el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

Ante estos hechos, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pidió por megafonía y a través de los videomarcadores del estadio al descanso que cesaran los cánticos, sin obtener la respuesta esperada por parte de ese sector de la grada, que hacía de motor de otros cada vez más reducidos grupos de aficionados en otros sectores.

En sus redes sociales, la RFEF condenó lo sucedido y reiteró su compromiso en la lucha contra el racismo. «La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios», señaló la Federación en pleno partido.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, al término del amistoso, también lamentó y censuró los hechos. «Tenemos que condenar ese tipo de actitudes, ya en los videomarcadores del estadio hemos insistido en que eso no se puede producir. El fútbol tiene que ser un ejemplo de convivencia y de respeto sobre todo·, afirmó. JS