FIFA expulsa de la Liga Dominicana por un año a club al que señala de «manipular» partidos

Santo Domingo – La FIFA dio a conocer este viernes la expulsión por un año del equipo Atlético San Cristóbal, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tras determinar que el club participó en «actividades vinculadas a la manipulación de partidos y competiciones de fútbol».

EFE tuvo acceso a un correo electrónico en el que la Comisión Disciplinaria de la FIFA ordena a la Federación Dominicana de Fútbol implementar un plan educativo de prevención contra la «manipulación» de partidos y competiciones.

«Se expulsa al club Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana (LDF) 2025-26 y se desciende al primer equipo a la LDF Expansión a partir de la siguiente temporada por infringir el artículo 20 del CDF, tras participar en actividades vinculadas a la manipulación de partidos y competiciones de fútbol», dijo el organismo rector del fútbol a nivel mundial.

El documento aseguró que las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se han notificado este viernes a las partes.

«En virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. Las decisiones se pueden recurrir», sostuvo la información.

El Atlético San Cristóbal sólo suma dos puntos en la actual temporada la LDF, tras dos empates y 11 derrotas.

La Federación Dominicana ha hecho público este viernes un comunicado en el que acoge la decisión de la FIFA y convoca a una reunión de su Ejecutivo para el lunes próximo.

De acuerdo al comunicado, el objetivo de la reunión es «analizar a profundidad la resolución de la FIFA, así como evaluar las medidas institucionales que deberán adoptarse conforme a las normativas vigentes».

La LDF reafirmó su compromiso con la transparencia y el apego a los reglamentos internacionales.

«Mantendremos informados a los clubes, a la afición y a la opinión pública sobre cualquier novedad relacionada con este caso», concluyó la federación local. EFE

(vc)