Fiestas marcadas por manipular pólvora, una docena de personas ingresan a centros hospitalarios del país

Tegucigalpa-Pese a los sendos llamados a mantener las medidas de precaución en el uso de la pólvora, esta mañana se reportan al menos 12 ingresos en su mayoría menores de edad a centros hospitalarios del país.

– Advertencias ignoradas: pólvora hiere a niños y satura hospitales

El doctor Omar Mejía, de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem),informó que la institución amaneció operando a cuatro niños, todos ingresados por graves quemaduras provocadas por el uso de pólvora.

Entre los casos atendidos se encuentra una niña de apenas dos años de edad, quien sufrió quemaduras en su rostro tras el contacto con una luz de bengala. “Por respeto a los pacientes no se van a pasar imágenes”, señaló el especialista, subrayando la gravedad del daño causado por artefactos que muchas veces se consideran inofensivos.

Otro de los casos más delicados es el de una niña procedente de Comayagua, quien resultó con quemaduras severas en genitales, piernas y brazos tras el uso de chifladores. A estos ingresos se suman dos adolescentes de 17 años, trasladados desde el Hospital Materno Infantil, quienes presentan mutilaciones severas y amputaciones en las manos.

“Ha sido una noche muy pesada para todo el personal de la fundación, pero sobre todo lamentamos que esta situación se siga repitiendo”, expresó Mejía con evidente preocupación. Detalló que las edades de los pacientes —2, 13, y dos de 17 años— reflejan un patrón alarmante de descuido y normalización del riesgo.

El galeno recordó que Fundaniquem es un hospital público, donde la mayoría de los pacientes provienen de familias con limitaciones económicas. “No van a pagar, pero el costo es enorme. Son más de 50 mil lempiras diarios en atención”, explicó, haciendo un llamado directo a la conciencia de los adultos.

“Gasten el dinero en comida, en ropa, en cosas básicas. Por favor, no compren pólvora para sus hijos. Los dedos no se compran en ninguna pulpería”.

Nueve afectados en SPS

El doctor José Garay, jefe de emergencias del Hospital Mario Catarino Rivas informó que siete menores y dos adultos ingresaron al centro hospitalario con quemaduras con pólvora.

El galeno indicó que tres de los menores fueron intervenidos ya que la pólvora cercenó dedos de sus manos.

Asimismo, otros presentan problemas en sus rostros.

Mientras que los dos adultos también presentan quemaduras en manos y rostro.

Todos los nueve ingresos son producto de la manipulación de la pólvora.

Otro en La Ceiba

Otro caso que se registró fue en la ciudad de La Ceiba, un menor ingresó al Hospital Atlántida también con quemaduras graves por manipulación de pólvora.

El llamado es a la reflexión de las familias a mantener medidas para las fiestas de Fin de Año, para que más niños no vivan este dolor y sufrimiento. IR