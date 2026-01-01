Fiestas de fin de año dejan más de  toneladas de basura en mercados capitalinos

Tegucigalpa – Más de 30 toneladas de basura fueron recolectadas este 01 de enero en los mercados de la capital hondureña producto de las fiestas de fin de año.

Los festejos dejaron una serie de escombros que hoy fueron recolectados por personal en turno de las microempresas de barrido de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC),

La cantidad de basura recolectada en los mercados es inferior a la que se recolecta en barrios y colonias que también reportan enormes cantidades de desechos tras los festejos.

Cabe mencionar, que pese a tratarse de un día festivo, hoy se está prestando el servicio de recolección de basura por parte de la alcaldía capitalina en varias rutas de las ciudades gemelas.

Aunque el personal de aseo se hizo presente a sus puestos de trabajo denunció que no ha recibido el pago de su salario correspondiente al último mes. (RO)