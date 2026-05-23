Fiesta, alegría y color en el gran carnaval de La Ceiba

La Ceiba – Miles de turistas nacionales y extranjeros disfrutan este sábado la música, el color, la fiesta y el sabor de una nueva edición del Gran Carnaval Internacional de la Amistad en La Ceiba, Atlántida, Caribe de Honduras.

Desde las 2:00 de la tarde una multitudinaria presencia de personas abarrotó la avenida San Isidro para dar inicio al carnaval, sin importar el incesante sol.

La fiesta comenzó con la marcha de la Academia Militar y los veteranos de guerra que arrancaron aplausos de los presentes.

Seguidamente, hizo su aparición el grupo motorizado “Tanques Unidos La Ceiba” en la que hicieron rugir sus motocicletas modificadas.

La Batucada puso ritmo con su música y bailarinas entre el público presente.

Después, una fila de vehículos modificados se hizo presente en el carnaval que encendió los ánimos a mayores y menores.

El desfile hípico siempre ha sido un atractivo en los carnavales anteriores y este año no fue la excepción, que una vez más conquistó los aplausos y ovaciones de los asistentes.

Posteriormente, un desfile de 50 carrozas decoradas con diferentes colores, donde hombres y mujeres se disfrazaron de acuerdo a la temática que querían representar.

En horas de la noche diferentes grupos musicales nacionales y extranjeros, entre ellos Farruco y el grupo de merengue La Makina desde Puerto Rico, brindarán sus espectáculos para cerrar con broche de oro el carnaval ceibeño. IR