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Fidalgo y Jiménez lideran el once de México contra Sudáfrica

Usa 2026 - Noticias

Por:

EFE
EFE

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México– La selección mexicana saldrá este jueves ante Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026, con una línea de cuatro defensas, a partir de la cual atacará con un medio campo con talento liderado por Álvaro Fidalgo (Betis) y delanteros de la talla de Raúl Jiménez (Wolverhampton) y Julián Quiñones (Al Qadsiah).

Esta será la alineación titular de México contra Sudáfrica: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

Seleccionador: Javier Aguirre. EFE (AD)

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