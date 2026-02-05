Ficohsa y Visa premian a 160 hondureños en la primera entrega de su promo mundialista “Con Ficohsa Vas a Llegar”

Tegucigalpa – La alianza entre Banco Ficohsa y Visa celebró la primera entrega de premios de la Promo Mundialista “Con Ficohsa Vas a Llegar”, una iniciativa diseñada para premiar la confianza y preferencia de los clientes con experiencias únicas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

– Clientes de todo el país ya aseguraron su experiencia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ gracias al uso de sus tarjetas Visa Ficohsa.

En esta primera etapa de la promoción, 80 clientes ganadores, junto a su acompañante, recibieron la confirmación oficial de su premio, convirtiéndose en los primeros 160 hondureños en asegurar su lugar en el evento deportivo más importante del mundo. Los ganadores participaron automáticamente al realizar compras con sus tarjetas de crédito y débito Visa Ficohsa.

“Esta promoción celebra algo muy valioso para nosotros: la confianza de nuestros clientes. Hoy reconocemos a los primeros ganadores, pero todavía faltan sorteos y las personas siguen teniendo la oportunidad de participar y vivir esta experiencia mundialista”, expresó Rodrigo Membreño, Primer Vicepresidente de Banca de Personas de Banco Ficohsa.

El primer Vicepresidente de Banca de Personas de Banco Ficohsa, Rodrigo Membreño, informa de la a primera entrega de premios de su Promo Mundialista “Con Ficohsa vas a llegar” rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 pic.twitter.com/DUTG4qiLz3 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 5, 2026

Listos para vivir la fiesta mundialista

La dinámica de entrega de premios contempla tres momentos a lo largo de la vigencia de la promoción. Esta primera entrega reconoce a los primeros clientes que ya aseguraron sus entradas para los partidos del Mundial, marcando el inicio de una experiencia que seguirá sumando ganadores en los próximos meses.

Los clientes premiados en esta fase provienen de distintas regiones del país, incluyendo Islas de la Bahía, Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Copán, Choluteca, Atlántida y Siguatepeque, reflejando el alcance nacional de la promoción y la participación activa de los tarjetahabientes Ficohsa en todo Honduras.

La oportunidad de ganar continúa abierta. Aún están pendientes nuevos sorteos de entradas a partidos del Mundial, así como 12 paquetes dobles con todo incluido, que permitirán a más hondureños vivir de cerca la emoción del fútbol mundial.

Los clientes participan automáticamente al realizar compras con sus tarjetas Visa Ficohsa, tanto de crédito como de débito, durante el período de la promoción, y al completar su inscripción en el formulario disponible en www.ficohsa.hn.

Con esta iniciativa, Visa y Ficohsa reafirman su compromiso de ofrecer beneficios reales, experiencias memorables y oportunidades únicas, acercando a los hondureños a eventos de clase mundial y transformando cada compra en una posibilidad de llegar más lejos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca y, con Ficohsa, llegar es posible.