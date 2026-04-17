Ficohsa y COHEP firman alianza para impulsar el consumo local y fortalecer el orgullo hondureño

Tegucigalpa – En un paso conjunto hacia el fortalecimiento de la economía nacional, Ficohsa y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) que marca el inicio de una alianza estratégica para promover el consumo local, visibilizar a emprendedores y reforzar el orgullo de lo hecho en Honduras.

– A través de las iniciativas “Hecho en Casa” y “Cómprale a Honduras”, ambas instituciones promoverán el emprendimiento, la producción nacional y la visibilidad de los hondureños que construyen el país.



Esta colaboración une dos iniciativas claves: “Hecho en Casa” de Ficohsa y “Cómprale a Honduras” del COHEP, con el objetivo de generar un impacto real en el ecosistema emprendedor del país, creando más oportunidades para quienes producen, innovan y generan empleo desde lo local.



“En Ficohsa creemos que apoyar lo nuestro es construir el futuro de Honduras. Esta alianza es una invitación a todos los hondureños a consumir con propósito, respaldar a nuestros emprendedores y reconocer el valor de lo que somos capaces de crear como país”, señalo José Arturo Alvarado de Ficohsa.

“Detrás de cada producto hecho en Honduras hay una historia de esfuerzo, de innovación y de resiliencia. Hay familias que depende de ese ingreso, comunidades que se dinamizan y una economía que se construye desde la base. Por eso, estas iniciativas no son solo un distintivo comercial. Son un llamado a la conciencia colectiva: cada decisión de compra es también una decisión de país. Es elegir apoyar a nuestros emprendedores, fortalecer nuestras empresas y generar más empleo para los hondureños”, manifestó Anabel Gallardo del COHEP.



Como parte de este acuerdo, ambas organizaciones desarrollarán iniciativas conjuntas orientadas a:

Impulsar campañas que incentiven el consumo de productos hondureños.

Promover el orgullo nacional a través de historias que reflejan el talento y la resiliencia del país.

Dar visibilidad a emprendedores mediante testimonios reales que conecten con los consumidores.

Crear espacios de comercialización, como ferias y eventos, que acerquen la producción local a más personas.

Participar en actividades comunitarias que fortalezcan el tejido económico y social.



Esta alianza es un compromiso con el desarrollo sostenible del país, entendiendo que fortalecer lo local no solo dinamiza la economía, sino que también genera empleo, impulsa comunidades y construye un futuro más inclusivo.