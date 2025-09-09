Ficohsa y Ali Kafie lanzan la quinta temporada del podcast Tu Bienestar Financiero

Tegucigalpa – Grupo Ficohsa, bajo su programa “Tu Conciencia Financiera”, junto a Ali Kafie, experta en finanzas personales, anuncian el lanzamiento de la quinta temporada del podcast Tu Bienestar Financiero. Esta nueva entrega trae una propuesta con vivencias y experiencias de vida, con invitados especiales y temas innovadores que buscan empoderar a las personas a mejorar su relación con el dinero.

–Ficohsa reafirma su compromiso de brindar educación financiera accesible y práctica para transformar la vida de las personas.

En esta temporada, los oyentes podrán disfrutar de conversaciones inspiradoras y consejos prácticos que combinan la experiencia de expertos con historias reales de superación. Algunos de los temas incluyen:

Lo que nadie te explica de la central de información crediticia.

La receta del éxito con Chef Marce.

Cómo blindarte de fraudes y engaños financieros.

Cómo convertir tus viajes en tu trabajo soñado.

Cómo usar tu tarjeta de crédito sin riesgos.

Cómo superar el miedo al dinero.

Gen Z vs. Millennials: ¿quién domina sus finanzas?

Cómo convertir retos en oportunidades.

Cómo ahorrar cuando estás en la universidad.

La quinta temporada no solo ofrecerá herramientas de educación financiera, sino también testimonios que inspiran, con invitados como Chef Marce, Aldo Romero, Ana Suazo, Elena Lama, Gisel Ulate, Karen Mendoza, representante de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), así como jóvenes universitarios de UNITEC, quienes compartirán su visión y experiencia en torno a la educación financiera y el emprendimiento.

Cada episodio estará disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube, consolidando a Tu Bienestar Financiero como un espacio de referencia para quienes desean tomar decisiones informadas y responsables sobre sus finanzas.

Karla Simón, Vicepresidente de Sostenibilidad de Grupo Ficohsa, destacó: “Con esta quinta temporada reafirmamos nuestro compromiso de impulsar la educación financiera como una herramienta clave para el bienestar y desarrollo de las familias hondureñas. Queremos acompañar a cada persona en su camino hacia un futuro próspero y sostenible”.

Por su parte, Ali Kafie, conductora del podcast, expresó: “Estamos felices de continuar compartiendo este espacio que ha transformado la vida de miles de personas. En esta temporada hablaremos de temas cercanos y actuales que inspiran y motivan a tener una mejor relación con el dinero”.

Con esta nueva entrega, Ficohsa ratifica su misión de acercar la educación financiera a todos, brindando recursos accesibles, prácticos y motivadores para alcanzar un verdadero bienestar financiero.