Ficohsa Seguros y la brigada Duke Heart for Honduras unen esfuerzos para transformar vidas a través de intervenciones cardíacas pediátricas

Tegucigalpa – La brigada médica internacional Duke Heart for Honduras ya se encuentra en el país para desarrollar una nueva jornada de intervenciones cardíacas pediátricas y fortalecimiento médico en las áreas de cardiología y endocrinología.

–La iniciativa, liderada por especialistas internacionales, combina cirugías de alta

complejidad infantiles con formación médica local.

El equipo está conformado por 13 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, liderados por el Dr. Joseph Turek, especialista en intervenciones cardíacas, y el Dr. Michael Freemark, endocrinólogo con más de 40 años de experiencia.

La brigada trabajará del 22 al 28 de febrero en el Hospital María, Especialidades Pediátricas, y realizará también actividades académicas en endocrinología.

Durante esta misión se espera atender a 8 niños con condiciones cardíacas complejas, brindándoles acceso a procedimientos de alta especialización que representan una nueva oportunidad de vida.

Duke Heart for Honduras, creado e impulsado por los médicos hondureños Dr. Hugo Orellana y Dr. Alejandro Murillo, médico cardiotorácico graduado de Duke University, impulsa desde 2018 el fortalecimiento del sistema público de salud, combinando cirugías para pacientes de escasos recursos con capacitación al personal médico local.

Entre 2022 y 2025, el programa ha logrado:

· Cirugías valoradas en más de $1,150,000

· 46 pacientes beneficiados entre niños y adultos

· Más de 60 profesionales de la salud capacitados

En 2026, Grupo Ficohsa, a través de Ficohsa Seguros, respalda esta iniciativa, sumándose nuevamente al esfuerzo que también apoyó en 2022 y 2024, reafirmando su compromiso con la salud de la población hondureña.

Asimismo, junto al Dr. Michael Freemark y la Fundación Creciendo con Diabetes, organización sin fines de lucro fundada en 2018 y miembro de la Federación Internacional de la Diabetes desde 2023, se fortalecerán las capacidades médicas en endocrinología y educación en diabetes. La Fundación ha impactado a más de 250,000 personas mediante programas de educación, diagnóstico y prevención.

En un país donde el 10% de la población vive con diabetes y cerca del 50% de los casos no están diagnosticados, esta articulación entre brigada médica, fundación y sector privado representa un modelo de impacto integral que combina atención especializada, formación médica y prevención.