Ficohsa premia a 350 hondureños para vivir la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, gracias a VISA

Tegucigalpa – Ficohsa finalizó su promoción mundialista llevando a 350 hondureños a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, junto a VISA, luego que miles de sus clientes participaron en la misma durante semanas.

La promoción “Con Ficohsa Vas a Llegar” culmina consolidando a la institución financiera que más clientes lleva a vivir el evento deportivo más importante del mundo que se jugará simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá.

La iniciativa permitió que clientes de diferentes regiones del país participaran automáticamente al realizar compras con sus tarjetas de crédito y débito Visa Ficohsa, convirtiendo sus transacciones cotidianas en oportunidades reales de acceder a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

German Castañeda, Vicepresidente de Comunicación Corporativa de Grupo Ficohsa.

Ficohsa, en alianza con Visa, realizó la entrega final de premios de la promoción “Con Ficohsa Vas a Llegar”, marcando el cierre de una iniciativa que llevara a 350 hondureños a asegurar su experiencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Durante el evento de cierre, que reunió a ganadores de las distintas fases de la promoción, se entregaron los premios correspondientes al segundo sorteo, incluyendo entradas a partidos y paquetes completos para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en un espacio que marcó la culminación oficial de la campaña.

Con esta iniciativa, Ficohsa y Visa reafirman su compromiso de innovar en beneficios para sus clientes, integrando soluciones financieras con experiencias de valor que conectan a los hondureños con escenarios de relevancia global.

La promoción conectó a todo el país con la Copa Mundial de la FIFA 2026™, gracias a VISA.