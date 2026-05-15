Ficohsa lanza «Ahorrar es Poder”, una promoción que premiará a sus clientes con más de 1 millón de lempiras

Tegucigalpa – Con el objetivo de motivar a más hondureños a fortalecer sus finanzas personales y fomentar una cultura de previsión, Ficohsa lanzó la promoción “Ahorrar es Poder”, una iniciativa que premiará a sus clientes con más de un millón de lempiras en bonos en efectivo.

– La iniciativa bu1sca motivar a mas hondureños a fortalecer su estabilidad financiera a través de una cultura de planificación y previsión.

Más allá de una promoción, la campaña nace con el objetivo de incentivar una cultura de ahorro constante y demostrar que pequeñas decisiones financieras pueden generar un impacto importante en la vida de las personas.

El ahorro ha sido una de las principales herramientas para que las familias puedan enfrentar imprevistos, alcanzar metas y construir mayor tranquilidad financiera. Bajo esa visión, Ficohsa busca motivar a sus clientes a convertir el hábito de ahorrar en una práctica diaria y sostenible.

“Queremos que nuestros clientes vean el ahorro no como algo lejano o difícil, sino como una herramienta real para avanzar, tener mayor estabilidad y prepararse para nuevas oportunidades. Con esta iniciativa buscamos motivar y reconocer ese esfuerzo que muchas familias hacen día a día”, expresó Fabiola Martínez, vicepresidenta de productos pasivos y segmentos en Ficohsa.

La promoción estará vigente del 14 de mayo al 14 de agosto de 2026 y permitirá participar a los clientes que incrementen el saldo de sus cuentas de ahorro existentes.

Por cada L1,000 adicionales en su saldo, los clientes recibirán automáticamente un boleto electrónico, aumentando así sus oportunidades de ganar bonos en efectivo que serán acreditados directamente a sus cuentas.

«Ahorrar es Poder» contempla muchos ganadores a nivel nacional, además de suplentes por cada premio, con distribución en seis zonas del país para garantizar una participación amplia entre clientes de diferentes regiones.

La iniciativa también busca acercar el ahorro a más personas, incluyendo familias, jóvenes, emprendedores y clientes que desean comenzar a construir una mayor organización financiera desde acciones simples y alcanzables.

Con este tipo de campañas, Ficohsa continúa promoviendo herramientas que incentivan una mejor planificación financiera y generan beneficios concretos para miles de hondureños.