Ficohsa junto con la Secretaría de Educación y Junior Achievement impulsan el programa de formación profesional para jóvenes de educación media

Tegucigalpa – Con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas, financieras y socioemocionales de los jóvenes hondureños, la Secretaría de Educación, Ficohsa y Junior Achievement desarrollaron de manera conjunta el Programa Introductorio a la Gestión Bancaria, como una iniciativa pionera orientada a mejorar la empleabilidad de estudiantes de los institutos Jesús Milla Selva y Central Vicente Cáceres.

Este convenio fue formalizado en agosto del 2025 y, posterior se realizaron una serie de mesas técnicas, jornadas de socialización, procesos de evaluación por competencias de los estudiantes y actualización de la formación docente. Una vez avanzado a la fase final con la pasantía práctica de los estudiantes y la clausura programada para este lunes 24 de noviembre de 2025.

Más de 300 estudiantes participaron en las jornadas de socialización, alcanzando una asistencia del 87%, donde se seleccionaron 47 jóvenes, de los cuales 39 iniciaron el programa y 32 culminaron todas las etapas.

Muchos de estos jóvenes que hoy participan en este programa de Formación Dual, comenzaron su trayectoria educativa en un centro de prebásica apoyado por Fundación Ficohsa, verlos hoy avanzar hacia oportunidades de desarrollo profesional nos confirma el poder transformador que genera el acompañarlos desde la primera infancia.

Como parte del convenio, se diseñó y entregó una completa malla curricular para la actualización docente en temas de gestión bancaria, sistema financiero, educación financiera y habilidades para el trabajo. Asimismo, los estudiantes participaron en una pasantía como Auxiliares de Agencia, combinando 40 horas de formación teórica y 72 horas de práctica guiada, para un total de 112 horas de experiencia en ambientes reales del sector financiero.

La inauguración del programa contó con representantes de las tres instituciones aliadas, reafirmando el compromiso con la educación y el desarrollo juvenil, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Fortalecer competencias técnicas y blandas de estudiantes próximos a egresar.

Mejorar la adaptabilidad de los jóvenes al entorno laboral mediante talleres, certificaciones y experiencias reales.

Capacitar a docentes de instituciones públicas con herramientas actualizadas del sistema financiero hondureño.

Promover la educación financiera como una herramienta clave para el bienestar y el emprendimiento.

A través de esta iniciativa, Ficohsa, la Secretaría de Educación y Junior Achievement reafirman su compromiso con brindar oportunidades reales de crecimiento a la juventud, impulsando su preparación para el mundo laboral y contribuyendo con el fortalecimiento del sistema educativo del país.