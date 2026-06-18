Ficohsa Bites & Vibes Football Edition: Sabor, música y fútbol en una sola fiesta

Tegucigalpa – La pasión por el fútbol, la mejor gastronomía local y el talento Hecho en Casa se darán cita en Ficohsa Bites & Vibes Football Edition, una edición especial del festival gastronómico de Grupo Ficohsa que se realizará el próximo 11 de julio en el Estacionamiento Plaza Ficohsa, Colonia Payaquí, de 3:00 pm a 1:00 am.

-Grupo Ficohsa presenta una edición especial de su reconocido festival gastronómico, donde el sabor local y la emoción por el fútbol se vivirán en una experiencia única para toda la familia.

Inspirado en la emoción que despierta la fiesta más grande del fútbol, el evento ofrecerá una experiencia que combina entretenimiento, música en vivo y una destacada propuesta culinaria, mientras los asistentes disfrutan de la transmisión en pantalla gigante de partidos de fútbol.

Ficohsa Bites & Vibes Football Edition reunirá a familias, aficionados al fútbol y amantes de la buena comida en un espacio diseñado para celebrar la cultura, la convivencia y el orgullo por lo nuestro, impulsando además a emprendedores y negocios locales a través de la plataforma Hecho en Casa.

“Con esta edición especial de Ficohsa Bites & Vibes buscamos crear una experiencia que conecte ddos grandes pasiones de los hondureños: el fútbol y la gastronomía. Queremos que las personas disfruten de un ambiente único, compartan con sus familias y amigos, y al mismo tiempo apoyen el talento y los emprendimientos locales que forman parte de nuestro programa Hecho en Casa”, expresó Romel Palma, Gerente de Marketing Deportivo de Grupo Ficohsa.

Una propuesta gastronómica para todos los gustos

La oferta culinaria estará a cargo de reconocidos restaurantes de la capital: Rioras, Las Tejitas, Alegría, La Marquesa, Smoked King, Fan Burger y Tatos, quienes presentarán propuestas especialmente preparadas para esta celebración.

La experiencia estará acompañada por la participación de aliados estratégicos que contribuirán a enriquecer la jornada con activaciones y experiencias para el público. Como presentador principal participa Tigo, patrocinadores Miller Lite y Shell; y como co-patrocinadores Excel con su marca Hyundai, Instacash de Loto, Itsmania con sus marcas Smirnoff y Tequila 1800, Grupo Río y Mixology de Espresso Americano.

Entradas y beneficios exclusivos.

Las entradas estarán disponibles a través de BMT y Fun Capital en las siguientes categorías:

VIP: L1,000

General: L750

Los clientes Ficohsa podrán obtener un 15% de descuentos al realizar la compra con tarjetas de crédito o débito Ficohsa. Adicionalmente, quienes adquieran sus boletos durante el período de preventa, del 17 al 24 de junio, recibirán un 25% de descuento.

A través de iniciativas como Ficohsa Bites & Vibes, Grupo Ficohsa continúa promoviendo espacios que fortalecen la convivencia, impulsan el talento local y contribuyen al dinamismo cultural y económico de Honduras, generando experiencia memorables para sus clientes y la comunidad.