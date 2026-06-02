Ficohsa apoya a emprendedores en el Mes de la Baleada

Tegucigalpa – Banco Ficohsa apoyó la celebración del inicio del Mes de la Baleada como una manifestación de su respaldo a la tradición de este popular alimento hondureño y también de los emprendedores que se dedican a elaborar esta tortilla que contiene los principales elementos nutricionales del consumo nacional.

Para ello, ejecutivos de Ficohsa celebraron el Birichiche, a inmediaciones del Estadio Nacional, que se ha convertido en una de las populares zonas donde se procesa y expende la tortilla para deleite alimenticio de miles de capitalinos.

Thelma Sevilla, representante del grupo Ficohsa, señaló que dan inició a la celebración del Mes de la Baleada, que se conmemora el 21 de junio, pero que la organización decidió adelantarse desde el primer día del presente mes.

Sevilla adelantó que visitarán los establecimientos que elaboran este platillo tan delicioso y que es importante de la gastronomía hondureña.

La ejecutiva recordó que Grupo Ficohsa a través de su programa Hecho en Casa promueven el consumo de lo local, de los emprendimientos que están generando empleos, transforman comunidades.

Sevilla destacó que Ficohsa apoya a todos los emprendedores, desde el pequeño hasta los más grandes, con diferentes productos y servicios, por lo que invitan al emprendedurismo acercarse a las oficinas de Ficohsa a nivel nacional para que se dejen asesorar por uno de sus ejecutivos.