Ficohsa anuncia programa para aliviar el impacto del alza de combustibles para familias hondureñas

Tegucigalpa – En un contexto donde el incremento en los precios del combustible continúa impactando la economía de los hogares, Banco Ficohsa anunció una iniciativa orientada a brindar un alivio concreto a sus clientes.

A través del Programa Ahorro Combustible, los clientes recibirán un beneficio directo y accesible.

La institución refuerza su compromiso de acompañar a sus clientes en momentos de presión económica.

“En Banco Ficohsa entendemos que el aumento del combustible no es solo una noticia económica, sino un impacto directo en el bolsillo de las familias”, destacó la institución.

El banco señaló que esta situación afecta especialmente a quienes dependen del transporte diario, por lo que ha decidido actuar de manera oportuna con una solución accesible que contribuya a mitigar este impacto.

Beneficio tangible para los clientes

Como parte de esta iniciativa, Ficohsa ha puesto a disposición de sus clientes un 10% de descuento en combustible al pagar con todas sus tarjetas de débito y crédito en cualquier gasolinera del país, por un tiempo limitado.

Para acceder a este beneficio, los clientes deberán ingresar sus datos previamente a través del sitio web www.ficohsa.hn Aquellos clientes que no completen este proceso no podrán aplicar al beneficio, ni recibir el descuento.

Este beneficio busca ser un apoyo inmediato para las familias, sin procesos complejos. “Es un alivio simple y accesible que permite a nuestros clientes enfrentar de mejor manera el impacto del alza en los combustibles”, indicó Rodrigo Membreño, Vicepresidente de Banca.

La institución reiteró que su rol va más allá de ofrecer productos financieros, apostando por acompañar a sus clientes en momentos clave. “Nuestro rol como banco es estar cerca de las personas cuando más lo necesitan”, añadió.

Con esta acción, Ficohsa busca contribuir directamente a la economía de los hondureños, generando un impacto tangible en un gasto esencial como el combustible.

“El objetivo es que miles de familias puedan ver un ahorro real al final del mes. Sabemos que cada lempira cuenta, y queremos ser un aliado en la vida cotidiana de nuestros clientes”, concluyó Membreño.

Banco Ficohsa reafirmó que continuará evaluando nuevas formas de apoyar a sus clientes frente a los desafíos económicos actuales.