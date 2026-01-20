FFH contrata al español Francis Hernández como nuevo director deportivo

Tegucigalpa – La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) comunicó este martes que el español Francis Hernández es el nuevo director deportivo de la “H”.

Destacó que Hernández es un reconocido profesional con una destacada trayectoria en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), formando parte de estructuras, campeonas de Europa con la selección absoluta, obteniendo medallas olímpicas y título UEFA en distintas categorías.

Hernández fue director y coordinador de las selecciones formativas masculinas como el Eurocopa sub-21 y sub-19 en 2019, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la de oro en JJOO en París 2024.

La primera tarea del español es encontrar currículos y encontrar al nuevo director técnico de la selección de Honduras.

El nuevo director deportivo de la selección de Honduras llega con el principal objetivo de gestionar un proyecto que permita a la bicolor clasificar al Mundial de 2030. AG