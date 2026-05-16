FFAA y DLCN aseguran plantación con 20,800 arbustos de hoja de coca en Colón

Tegucigalpa – Más de cuatro manzanas de plantación de arbustos de hoja de coca fueron aseguradas en el departamento de Colón, norte de Honduras, por parte de equipos de las Fuerzas Armadas de Honduras y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).

“Una plantación con aproximadamente 20 mil 800 arbustos de supuesta hoja de coca, distribuida en unas cuatro manzanas de tierra, fue localizada y asegurada por las #FFAA, a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11 y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en coordinación con la @DLCNMPHN, en la aldea Quebrada del Diablo, municipio de Iriona, departamento de Colón”, indicó la institución armada a través de sus redes sociales.

#GolpeAlNarcotráfico || Una plantación con aproximadamente 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca, distribuida en unas cuatro manzanas de tierra, fue localizada y asegurada por las #FFAA, a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11 y efectivos de la Fuerza… pic.twitter.com/7pxH6RBmPu — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) May 16, 2026

En lo que va del año, las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones con más de 450 mil arbustos de hoja de coca y se han destruido ocho instalaciones artesanales con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.

Los aseguramientos se han registrado en Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

En 2025, se aseguraron 51 plantaciones y se destruyeron 28 laboratorios, según reportes de las Fuerzas Armadas. (RO)