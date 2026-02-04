FFAA son respetuosas de la Constitución al realizar los cambios de comandantes de unidades, afirma el general Valerio  

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, reiteró que las FFAA son respetuosos de la Constitución de la República y este día se hicieron ya las rotaciones de las diferentes unidades del Ejército.

Sostuvo que al estar al mando del Consejo Nacional Electoral (CNE), se retrasó los cambios de comandantes de unidades, y batallones, acción que se realizó este día en las instalaciones de la institución militar.

Detalló que realizar los cambios tanto de las direcciones, los centros de estudio, unidades independientes de las FFAA, es una actividad que se realiza cada cuatro años y no se había hecho ya que la institución estaba enmarcada en el proceso electoral cumpliendo con la Constitución, por lo que ya se llevó a cabo los cambios.

“Hoy iniciamos con el ejército, seguiremos con algunas unidades regionales como la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Policía Militar del Orden Público”, indicó.

Al ser consultado si estuvo en duda la alternancia en el poder afirmó que la Constitución de la República es clara y dicta que las FFAA es una institución de carácter permanente, obediente, no deliberante y garante de la alternabilidad en la Presidencia de la República, las FFAA siempre hemos tenido claro esto, independientemente de todo lo que se dice.

Afirmó que los militares no son producto de una casualidad, desde nuestra formación tenemos una hoja de vida, de servicio y ser evaluados por la población. IR