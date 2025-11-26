FFAA solicitan autorización formal al CNE para recorrido de agregados militares

Tegucigalpa- El coronel Aelxis Fuentes Borjas, enlace de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), envió una comunicación oficial a la consejera presidenta, Ana Paola Hall, solicitando autorización para que agregados militares de países amigos puedan realizar un recorrido en el Centro Logístico Electoral (CLE) y la Bodega Tecnológica.

La solicitud destaca por realizarse de forma institucional y por los canales correspondientes, en un contexto en el que varios sectores han criticado a las FFAA por supuesta intromisión o desobediencia durante el periodo electoral, pese a que, conforme a la ley, se encuentran bajo el mando y dirección del CNE.

En la carta, Fuentes Borjas expresa: “De manera muy atenta me dirijo a usted, a fin de solicitar su valioso apoyo, en el sentido de autorizar a los señores Agregados Militares de Naciones Amigas acreditadas en el país, para realizar un recorrido en las instalaciones del Centro Logístico Electoral y Bodega Tecnológica (este miércoles 26 de noviembre a las 9:00 a.m.), con el fin de informar a los Agregados en mención sobre las acciones que las Fuerzas Armadas realizan en el proceso de Elecciones Generales 2025”.

El coronel también copió la comunicación a los consejeros Marion Ochoa y Cossette López, cumpliendo así con el procedimiento interno del organismo electoral.

El recorrido solicitado busca, según la nota, transparentar las tareas asignadas a las FFAA en el marco del proceso electoral, entre ellas la custodia, traslado y resguardo del material y equipo tecnológico.

La solicitud llega en un momento en que diferentes voces han exigido mayor claridad en el rol militar durante los comicios, por lo que el gesto de consultar y pedir autorización al CNE es interpretado como un paso hacia el respeto estricto de la institucionalidad electoral.