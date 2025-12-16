FFAA relevan del cargo a oficial que desalojó a miembros de Libre y lo ponen a disposición de autoridades

Tegucigalpa – Las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas (FFAA), informaron que relevaron del cargo al oficial que llevó a cabo el desalojo de miembros del Partido Libre en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), al tiempo que lo pusieron a disposición de las autoridades competentes.

El cuerpo castrense lamentó los hechos ocurridos la madrugada de este martes, donde miembros del cuerpo castrense desalojaron en forma violenta a los manifestantes en los predios del Infop mediante el uso desmedido de la fuerza en el plantón del alcalde Jorge Aldana frente al portón que da acceso al bulevar Fuerzas Armadas.

La institución verde olivo detalló que se iniciaron las investigaciones y se identificó al oficial superior responsable de realizar el desalojo sin la debida autorización del escalón superior.

“El oficial en mención fue relevado de su cargo y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que le sean deducidas las responsabilidades conforme a las leyes y reglamentos militares que nos rigen”, señaló el cuerpo armado mediante un comunicado oficial. JS