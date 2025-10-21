FFAA recolectó 100 toneladas de basura desde el sábado

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas de Honduras recolectaron 100 toneladas de basura desde el pasado sábado, informó hoy el portavoz Mario Rivera.

Los operativos de limpieza iniciaron el sábado y hasta hoy suman 100 toneladas de basura y escombros, dijo.

Los operativos de limpieza se han focalizado en la colonia Reynel Fúnez, La Iberia, Guasculile y aldea Río Abajo, detalló.

Son más de 800 efectivos de la Fuerzas Armadas que se encuentran asignados a esta tarea que también comprende limpieza de los ríos, agregó.

Señaló que actualmente trabajan en conjunto con autoridades municipales y con organismos de socorro.

Acotó que continuarán trabajando en las acciones de prevención ante la temporada de lluvias.

En ese contexto, el operativo de limpieza denominado “guerra contra la basura”, continuará.

De acuerdo a autoridades, el 80 % de las incidencias por lluvias son provocadas a causa de la basura. (RO)