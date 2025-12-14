FFAA realizan portentoso desfile militar en momento postelectoral tenso

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas de Honduras, salieron a las calles este domingo para mostrar “su músculo” a la población con la exhibición de sus capacidades en un momento de tensiones políticas porque el oficialismo no reconoce los resultados de las elecciones realizadas hace dos semanas.

– El gobierno de Libre anunció que desconoce el resultado de las elecciones y le ordenaron al consejero Marlon Ochoa no firmar la declaratoria del CNE.

Mediante carrozas, desfile de tropas, unidades militares, vehículos castrenses y pelotones de las academias verde olivo, el instituto armado marchó desde las instalaciones del Polideportivo de la UNAH hasta inmediaciones del Hospital Escuela.

De acuerdo al portavoz militar, Mario Rivera, el desfile de este domingo se hace para celebrar los 200 años del Ejército hondureño. Actividades de las capacidades aéreas cerrarán la celebración de este día.

En el evento militar, con la participación de 4 mil efectivos, además están presentes autoridades militares, entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Roosevelt Hernández; el viceministro de Defensa, Orlando Garner; el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, entre otros.

El ambiente en el país se mantiene en una relativa tranquilidad, pese a la insistencia en la víspera del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) a convocar a sus bases a la calle para apoyar los candidatos oficialistas que exigen una anulación de las elecciones.

La población continúa con sus actividades cotidianas; estudiantes de colegios y universidades celebran las graduaciones de fin de año, mientras los líderes políticos aguardan el avance del conteo especial de 2.773 actas con inconsistencias, iniciado el sábado como segunda fase del proceso electoral.

Según la Ley Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta el 30 de diciembre para revelar los resultados definitivos que darán a conocer el futuro gobierno, el cual Libre ya ha avisado que no «legitimará». JS