FFAA realiza evacuación de 146 personas por inundaciones en Gracias a Dios

Tegucigalpa- Las Fuerzas Armadas de Honduras continúan desarrollando operaciones de evacuación en el departamento de Gracias a Dios debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos, que mantienen bajo el agua varias comunidades de la zona.

El vocero de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, informó que en las últimas horas fueron evacuadas 146 personas de la comunidad de Baikan y otros sectores afectados por la crecida del río.

Los damnificados fueron trasladados a un albergue habilitado en la iglesia católica de la comunidad de Tití, donde cuentan con las condiciones necesarias para permanecer mientras las autoridades monitorean la evolución de las lluvias y el nivel del afluente.

Rivera indicó que las labores de evacuación continúan este martes, principalmente en el sector de Kanku, Puerto Lempira, donde las inundaciones mantienen completamente anegada la zona.

«Es recomendable que la población evacúe estos sectores lo más pronto posible ante la amenaza de que continúen las lluvias», manifestó el portavoz militar.

Las Fuerzas Armadas hicieron un llamado a los habitantes de las comunidades en riesgo a atender las recomendaciones de los cuerpos de socorro y trasladarse de manera preventiva a los albergues habilitados, donde podrán permanecer hasta que el caudal de los ríos disminuya y existan condiciones seguras para retornar a sus viviendas.

Las autoridades mantienen presencia permanente en la zona para continuar con las evacuaciones y brindar asistencia a las familias afectadas por las inundaciones, anotó el capitán Rivera.LB