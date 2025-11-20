Consejera bajo ataque: FFAA pide al MP investigación preparatoria para querellar a Cossette López

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas presentaron este jueves ante el Ministerio Público una solicitud preparatoria con el propósito de interponer una querella contra la integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

La intención de la institución castrense es acusar a la consejera del CNE por la comisión de los delitos de injurias y calumnias.

La institución castrense señaló que la consejera López declaró el miércoles que las FFAA solicitaban información a la empresa encargada de instalar el GPS en las maletas electorales para saber la ubicación de los equipos.

Consideró que las declaraciones de López ante los medios de comunicación son irresponsables, lesiona la dignidad y menosprecia el prestigio y el honor a la institución castrense y sus representantes.

Añadió que estas declaraciones son carentes de veracidad y de fundamento porque quiere crear una desestabilización a las FFAA, incitar al odio y el desprecio público de la sociedad.

Las FFAA pidieron que se tome declaración de Cossette López a la orden del Ministerio Público con la documentación soporte de sus afirmaciones, y que en caso que carezca de las mismas, se entregue una copia de las diligencias realizadas.

Continuó señalando que una vez constatada la falta de sustento de las afirmaciones, se reservará el derecho de presentar una querella en los tribunales de justicia.

Citó el artículo 407 del Código Procesal Penal que establece que el Ministerio Público puede hacer investigaciones para intentar anteponer una querella.

En ese sentido, las FFAA pidieron al MP que tome la declaración de Cossette López, que entregue las pruebas de sus declaraciones y que les entregue una copia de las investigaciones cuando hayan concluido. AG