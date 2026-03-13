FFAA participa en el combate de siete incendios forestales en todo el país

Tegucigalpa- Las Fuerzas Armadas a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, personal del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval se mantiene realizando labores de combate y control del incendio forestal en el sector del «Chimbo» y del Hatillo.

En apoyo a esta operación, la Fuerza Aérea Hondureña utilizó dos aeronaves tipo helicóptero provistas con el dispositivo «Bamby Bucket» desde el cual se efectuaron 27 descargas de agua, empleando para ello más de 8 mil 600 galones del vital líquido.

Para esta misión, se efectuaron en total más de cuatro horas y media de vuelo.

También las FFAA participó en el combate y control de siete incendios forestales que afectaron los sectores de:

1. El Hatillo (Activo)

2. Zambrano MDC

3. La Venta FM

4. Sacramento, Amarateca

5. Tizatillo, MDC

6. Gualcinse, Lempira

7. Lauren, San Lorenzo, Valle

En lo que va del año, las FFAA han participado en el combate y control de 116 incendios forestales y de zacateras, que han afectado más de 650 hectáreas. IR