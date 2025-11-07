spot_imgspot_img
FFAA no deberían de encargarse del transporte del material electoral ante el interés político mostrado: Kenneth Madrid

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Las Fuerzas Armadas no deberían encargarse del transporte del material electoral, ya que no cuentan con la logística necesaria y han mostrado interés político en el proceso, según el abogado Kenneth Madrid.

Durante los últimos procesos electorales el CNE ha contratado el transporte y así debe de ser.

“Las Fuerzas Armadas no pueden realizar esa acción porque han demostrado estar a favor del poder político esto los descalifica y los deja fuera, ellos pueden acompañar custodiando y vigilando el proceso”, detalló.

Agregó que sería un grave error darle esa tarea a las FFAA.

“El CNE tiene que hacer todo lo posible por contratar una empresa que traslade ese material y no las Fuerzas Armadas, y con ello garantizar un proceso electoral transparente”, apuntó. IR

