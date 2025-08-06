FFAA no debe permitir que el régimen haga elecciones estilo Venezuela: Romeo Vásquez

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, recuerda a las Fuerzas Armadas que su deber es defender la soberanía y no debe permitir que el régimen haga elecciones estilo Venezuela.

«Siempre estoy al pie de la bandera», recordó Vásquez Velásquez a sus compañeros de la institución castrense.

Asimismo, pidió a las Fuerzas Armadas de Honduras defender la soberanía, el orden constitucional, la lealtad a la Constitución.

Agregó que no pueden dejar que los manipulen, en ese sentido no se puede permitir que el régimen haga elecciones al estilo Venezuela.

“Ustedes son una institución noble, no de un partido político que solo los están desprestigiando”, afirmó. IR