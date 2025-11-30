FFAA niegan que estén escaneando credenciales de informáticos en centros de votación

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas negaron este domingo que estén escaneando o verificando las credenciales de informáticos en los centros de votación para las elecciones generales.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, declaró que hay denuncias en call center de militares escaneando las credenciales, función que no ha sido atribuida.

“Son totalmente falsas las declaraciones realizadas por la consejera abogada Cossette López de que las Fuerzas Armadas realicen procesos de escaneo o verificación de credenciales de los informáticos, ya que esto es una facultad ajena al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, quienes han cumplido con su misión constitucional”, posteó la FFAA.

Atribuyó que los retrasos presentados en la apertura de algunos centros de votación son factores logísticos y técnicos de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Instó a la consejera Cossette López que en su publicación deje de estar desinformando a la población, intentando sembrar el pánico, la zozobra en el pueblo hondureño y una narrativa de odio en contra del trabajo realizado por las FFAA.

Indicó que efectuaron la distribución del material electoral a todos los centros de votación del país con 24 horas de antelación.

Finalmente, reiteró a la ciudadanía que la FFAA mantienen un compromiso inquebrantable con la democracia, la Constitución de la República y la defensa del derecho de cada hondureño a ejercer su voto en absoluta libertad y seguridad. AG