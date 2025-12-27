FFAA mantienen operaciones de seguridad en INFOP, CNE y sus alrededores

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas mantienen operaciones de seguridad reforzada en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en cuyo interior funciona el Centro Logístico Electoral (CLE), así como las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La acción de seguridad se realiza a través de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y con el objetivo de garantizar un entorno de tranquilidad y orden.

Las operaciones de seguridad se extienden a colonias aledañas a estas instituciones responsables del proceso electoral, cuya labor continúa en momentos en que los consejeros avanzan hacia la declaratoria final del proceso electoral en los niveles de corporación municipal y los diputados del Congreso Nacional.

Ya el pasado 24 de diciembre, el pleno del CNE realizó la declaratoria del nivel presidencial, siendo declarado como presidente de Honduras 2026-2030, el nacionalista Nasry Asfura. VC