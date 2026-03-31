FFAA mantienen búsqueda de menor desaparecido en Gracias a Dios

Tegucigalpa- Las Fuerzas Armadas a través de personal de la Fuerza Naval, continua el día de hoy, ejecutando operaciones de búsqueda, rescate y salvamento de un menor que se reportó como desaparecido en alta mar, desde el pasado jueves, él se transportaba a bordo de la embarcación «Mr Jim» la cual presentó problemas a la altura de la Laguna de Ibans, en el departamento de Gracias a Dios.

En las labores de búsqueda, también se están realizando patrullajes vía terrestre por parte de personal del Ejército, en el sector costero donde se reportó el hecho.

Asimismo aeronaves tipo helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña se han sumado a esta tarea, para poder encontrar al menor, realizando varios vuelos para poder localizarlo.

Personal de las Fuerzas de Tarea asignadas en ese departamento se han sumado a estas operaciones que se mantendrán el tiempo que sea necesario.

Familiares han pedido a las FFAA que mantenga la búsqueda para encontrar el cuerpo del menor. IR