FFAA localizan y aseguran plantación con 16,500 arbustos de hoja de coca en Hicaca, Yoro

Tegucigalpa- Mediante operaciones de reconocimiento y patrullajes de largo alcance, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), dieron a conocer que en las últimas horas localizaron y aseguraron una plantación de aproximadamente 16,500 arbustos de hoja de coca en el sector montañoso de Hicaca, departamento de Yoro.

La plantación estaba distribuida en un área de alrededor de tres manzanas de tierra, según el reporte oficial. Durante la operación también fue ubicada y asegurada una estructura artesanal utilizada para el procesamiento de la hoja de coca.

@FFAAHN a través de la #PMOP (#3BPMOP y #9BPMOP), en conjunto con un equipo de la Dirección de Información Estratégica, realizaron operaciones de reconocimiento y patrullaje de largo alcance en el sector montañoso de la aldea Hicaca, Yoro.

Como resultado de las operaciones, se… pic.twitter.com/AFXrPhZklb — Policía Militar de Honduras (@PMOPHN) May 22, 2026

Asimismo, se detalló que las acciones fueron ejecutadas por efectivos de la 105 Brigada de Infantería, el Tercer Batallón de Infantería y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como parte de las operaciones permanentes orientadas a debilitar estructuras vinculadas al narcotráfico y otros delitos conexos en el país.LB