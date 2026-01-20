FFAA inician proceso para controlar instalaciones del Congreso Nacional

Tegucigalpa-Las Fuerzas Armadas ingresaron hace unos instantes a las instalaciones del Congreso Nacional e iniciaron el proceso para dar lugar a la instalación este miércoles 21 de enero a la instalación de la junta provisional con la que se inicia el proceso para una nueva institucionalidad legislativa.

Pueden observarse a miembros militares despejar el área e iniciar el proceso de recuperación del edificio del Congreso Nacional, así como de las zonas aledañas que habían sido cercadas por Luis Redondo, según los propios trabajadores que colocaron las vallas.

A la medianoche de este martes los militares iniciaron el trabajo quitando las vallas que incluso cercaban la plaza y la iglesia La Merced, espacios públicos cuyo acceso también Redondo mantuvo en precario.

#VIDEO 🎥Retiran vallas colocadas en plaza la Merced que tenían la intención de evitar el paso a hacia el Congreso Nacional. pic.twitter.com/C2rSZVYvgF — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 20, 2026

Este martes los nuevos congresistas están convocados por el CNE para retirar las credenciales que les acreditan como legisladores y mañana miércoles a las 10 de la mañana participarán en la instalación de la junta provisional del nuevo Congreso Nacional de Honduras. IR