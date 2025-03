FFAA garantiza que habrá elecciones generales transparentes y puntuales

Tegucigalpa- El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, aseguró que las elecciones generales programadas para el próximo 30 de noviembre se llevarán a cabo de manera limpia, transparente, confiable y puntual.

-Jefe militar defiende la imparcialidad de las Fuerzas Armadas ante críticas mediáticas.

-En relación a una posible interpelación en el CN, Hernández dijo «Nosotros nos debemos a mi comandante general de las Fuerzas Armadas, (presidenta Xiomara Castro).

–Hernández descarta afinidad política y promete transparencia electoral,al tiempo que mencionó que hay Judas en todos lados’, afirma jefe militar ante críticas a las FFAA

«Lo que dicen las personas, no sé en qué se fundamentan», manifestó Hernández ante los cuestionamientos sobre la imparcialidad de la institución castrense en el proceso electoral.

Hernández subrayó que las Fuerzas Armadas garantizarán el desarrollo adecuado de las elecciones y resaltó el compromiso de la institución con la puntualidad. «Las Fuerzas Armadas han demostrado ser puntuales. Se dice que a las 7 de la mañana ya las 7 de la mañana estamos presentes, puntuales en todas nuestras actividades, y esa característica la vamos a seguir manteniendo», afirmó.

Respecto a las elecciones primarias, el jefe militar declaró que la institución solo cumplió con su deber sin deliberar en asuntos políticos. «Fuimos obedientes y no deliberantes, y así lo seguiremos haciendo», señaló. Además, anunció que para las elecciones generales se invitará a más instituciones y organizaciones para asegurar la transparencia del proceso y brindar confianza al pueblo hondureño.

«Yo quiero decirles a todos y a todas las personas que me conocen, a los que conocen a Roosevelt Hernández, saben que la procedencia política de mi familia ha sido nacionalista de parte de mi papá y liberal de parte de mi mamá. Soy un hombre de 56 años; Libre no había nacido como partido. Yo no tengo ninguna afinidad política, tengo 39 años de ser militar y jamás nos hemos inmiscuido en aspectos políticos», enfatizó.

Las declaraciones de Hernández se dan en un contexto de cuestionamientos sobre la capacidad y neutralidad de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, mientras el país se prepara para unos comicios decisivos en noviembre.

Jefe castrense «Nosotros somos obedientes y no deliberantes»

Roosevelt Hernández, afirmó que la institución se rige estrictamente bajo el marco de la ley y la Constitución de la República, asegurando que «somos obedientes y no deliberantes».

Hernández se pronunció así ante las consultas sobre una posible interpelación en el Congreso Nacional, reiterando su lealtad al mando superior. «Nosotros nos debemos a mi comandante general de las Fuerzas Armadas, (presidenta Xiomara Castro), quien fue elegida democráticamente por la mayoría. Lo que me ordene mi comandante, estoy dispuesto a hacerlo porque ese es el proceso democrático de la institucionalidad en nuestro país», señaló el alto jefe militar.

El general también abordó lo que calificó como una «guerra mediática» contra la institución castrense, pero aseguró que las Fuerzas Armadas continúan actuando dentro del marco legal y colaborando con el Ministerio Público. «Si hay alguna persona que haya infringido la ley, tendrá que someterse. Nosotros debemos tener madurez y conciencia de que estamos dirigiendo instituciones, y estas deben cumplir con su misión», expresó.

Respecto a su disposición de apoyar al Consejo Nacional Electoral (CNE), Hernández enfatizó: «Siempre hemos tenido esa disposición y lo seguimos haciendo; es un mandato constitucional. No tenemos problemas con eso y mantenemos comunicación respetuosa y formal».

Al ser consultado sobre su referencia a «Judas», respondió de manera tajante: «Judas está en todos lados, hasta en la familia. Si no, pregúnteles a los hombres y mujeres. Siempre hay exactitud en ese espíritu; lo importante es estar conectado con Dios».

Sobre el tema del narcotráfico, Hernández reconoció los desafíos que enfrenta el país, pero destacó la cooperación internacional y los resultados obtenidos. «Sabemos que la guerra cognitiva puede atacar, pero es la verdad la que prevalece. Tenemos un problema de narcotráfico, analizamos la información y la convertimos en inteligencia. En este gobierno ha habido más de 50 extradiciones y seguirán habiendo porque tenemos buena relación con el ejército de Estados Unidos y con todo el aparato investigativo de ese país», concluyó.

Las declaraciones del jefe militar se dan en un contexto de crecientes cuestionamientos hacia las Fuerzas Armadas, mientras el país enfrenta retos en materia de seguridad y estabilidad política.LB