FFAA despliegan 5,000 efectivos para garantizar seguridad en elecciones

Tegucigalpa- El comandante general del ejército de honduras, general de Brigada Héctor Valerio Ardón, informó este lunes que 5,000 efectivos estarán asignados a las labores de seguridad durante elecciones y en apoyo al Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte del cronograma establecido para el resguardo del material electoral y de los centros de votación.

Ardón explicó que las Fuerzas Armadas han iniciado un amplio despliegue de personal y logística hacia todas las regiones militares del país, con el objetivo de respaldar a los oficiales, suboficiales, tropa auxiliar y demás elementos que ya se encuentran distribuidos en los diferentes departamentos.

“Estamos cumpliendo con nuestro cronograma de actividades en apoyo al CNE. Las Fuerzas Armadas están desplegando a todo su personal y logística a nivel nacional. Habrá efectivos directamente en los centros de votación, otros brindarán seguridad en las rutas y en los centros de acopio para asegurar el retorno del material electoral tal como está planificado”, señaló Ardón.

Amplio despliegue militar en todo el territorio

El jefe castrense detalló que este lunes salieron varias rutas desde el Punto de Parada Marte hacia la zona occidental, coordinándose con la 120 Brigada de Infantería, desde donde los equipos se trasladarán hacia los diferentes centros de votación.

Asimismo, participan en la operación: 105 Brigada de Infantería, en San Pedro Sula,115 Brigada, en Olancho, 110 Brigada, en Támara, 101 Brigada, en Choluteca

Personal distribuido en Francisco Morazán

El operativo incluye vigilancia de convoyes, resguardo de urnas, actas electorales y materiales que serán trasladados posteriormente al Consejo Nacional Electoral.

El general Ardón hizo un llamado a la población para que ejerza su derecho al sufragio “de forma tranquila y pacífica”, recordando que las Fuerzas Armadas cumplirán estrictamente con el mandato constitucional de apoyar y garantizar la seguridad del proceso electoral.

“Cumpliremos con el deber que la Constitución nos ordena, asegurando que el pueblo hondureño participe sin temor y en un ambiente de orden”, afirmó.

Dijo que las FFAA reiteran su compromiso de mantener el resguardo en todas las etapas del proceso para garantizar unas fiestas patrias y un ejercicio democrático seguros.LB